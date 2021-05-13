إصابة فلسطينيين باعتداء الاحتلال عليهم

أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة تقوع شرق بيت لحم في الضفة الغربية.

وأوضحت وكالة «وفا» للأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت وابلاً من قنابل الغاز السام على الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة باب العامود في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت الوكالة أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة واعتدت على الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بكسور ورضوض.

وتتعرض مدينة القدس المحتلة لحملة تهويد كبيرة خلال الأيام الماضية في محاولة لإفراغها من الوجود الفلسطيني حيث أصيب مئات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق خلال الاعتداءات المستمرة على الأقصى وحي الشيخ جراح وباب العامود.