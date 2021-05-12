موسكو تحذر من محاولات إثارة التوتر قبل الانتخابات البرلمانية

حذر سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف اليوم من محاولات خارجية لتأجيج التوتر الاجتماعي في البلاد قبل الانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى أهمية اعتراض أي محاولات لإلحاق الضرر بالمصالح الوطنية الروسية.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن باتروشيف قوله خلال اجتماع حول المسائل الأمنية الراهنة: إن الانتخابات البرلمانية ستجري قريباً وأيضاً التعداد السكاني العام وعلى خلفية الاستعدادات لهذين الحدثين المهمين ترد معلومات حول تكثيف التأثيرات الخارجية الهادفة إلى تأجيج التوتر الاجتماعي في المجتمع.

وأضاف: من المهم عدم السماح بحدوث انتهاكات للقانون ومختلف أنواع التدخل في الشؤون الداخلية الروسية واعتراض أي محاولات لإلحاق الضرر بمصالحنا الوطنية وحقوق وحريات المواطنين الروس.

ومن المزمع إجراء انتخابات مجلس الدوما في الـ 19 من أيلول المقبل وفي الوقت عينه ستجري الانتخابات البلدية والإقليمية حيث سيجري انتخاب رؤساء تسع مناطق فيدرالية روسية و39 برلماناً إقليمياً.

“سانا”