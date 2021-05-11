حفل إفطار لأطفال «SOS» ونشاط ترفيهي يقيمه بنك سورية الدولي الإسلامي

ريف دمشق – تشرين:

أقام بنك سورية الدولي الإسلامي وعلى مدار يومين مأدبتي إفطار لقرى الأطفال «SOS»، «قرية قدسيا ومقر صحنايا» بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وبمشاركة فريق العلاقات العامة بالبنك، وحضور عدد من المسؤولين من إدارة قرى أطفال «SOS»، وضمن أجواء مميزة أقيم حفل الإفطار الذي تلاه نشاط ترفيهي للأطفال تضمن فقرات تسلية متنوعة ومسابقات، إضافة إلى توزيع الهدايا على جميع الأطفال الذين عبروا عن سعادتهم بهذه الأجواء.

وتأتي مبادرة البنك هذه في إطار إستراتيجيته الهادفة إلى خدمة المجتمع، وترسيخ القيم الإيجابية للتكافل الاجتماعي ومفاهيم العطاء والمشاركة المجتمعية البناءة.

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك سورية الدولي الإسلامي بشار الست في تصريح: أن رعاية النشاط وحفل الإفطار يعدان امتداداً لنهج المؤسسة بالتواصل المستمر مع مختلف أطياف المجتمع وتقديم الخدمات المجتمعية التي تعزز معاني الترابط والتكافل الاجتماعي.

وأضاف الست: نشعر دائماً بسعادة كبيرة عندما نشارك في أي فعالية أو مبادرة تنعكس إيجاباً على المجتمع ونتقدم بالشكر الجزيل لجميع الأيادي البيضاء التي تبادر دائماً إلى فعل الخير وتحرص على التواجد بشكل مميز في هذا الشهر المبارك، وأثنى على دور قرى أطفال «SOS» والقائمين عليها في سبيل تأمين المساعدة والدعم للأطفال الذين هم برعايتهم.

بدورها عبّرت إدارة قرى الأطفال «SOS» عن تقديرها للمبادرات التي يقوم بها بنك سورية الدولي الإسلامي من خلال دعمه النشاطات الاجتماعية والخيرية وخاصة في هذا الشهر الفضيل.