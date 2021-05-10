الصحة العالمية: سلالة كورونا الهندية مصدر قلق عالمي

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم من أن سلالة فيروس كورونا المكتشفة في الهند تشكل مصدر قلق عالمي.

ونقلت «رويترز» عن ماريا فان كيركوف المديرة الفنية لمنظمة الصحة العالمية لشؤون مكافحة كوفيد 19 قولها في إفادة صحفية: هذه الطفرة تسبب قلقاً على المستوى العالمي حيث تفيد المعلومات بتمتعها بقدرة عالية على الانتشار.

واجتاحت موجة جديدة من الإصابات بكورونا أرجاء الهند خلال الأسابيع القليلة الماضية الأمر الذي أدى إلى نقص في أسرة المستشفيات والأكسجين.

وسجلت الهند مستويات غير مسبوقة من الإصابات والوفيات الناجمة عن كورونا حيث بلغ إجمالي الوفيات 249183 بينما تخطى عدد الإصابات عتبة الـ 22.9 مليون إصابة.

«سانا»