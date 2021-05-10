سياسةعربي

استشهاد 9 فلسطينيين بقصف الاحتلال بيت حانون شمال قطاع غزة

استشهد تسعة فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال وأصيب العشرات مساء اليوم من جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على بيت حانون شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال قصفت شرق بيت حانون ما أدى لاستشهاد تسعة فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال إضافة إلى إصابة العشرات.

وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها الوحشية في الأراضي الفلسطينية وخاصة القدس المحتلة التي تتعرض لحملة تهويد كبيرة منذ أيام في محاولة لإفراغها من الوجود الفلسطينى حيث أصيب خلال اليومين الماضيين أكثر من 300 فلسطيني برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت المسجد الاقصى وحى الشيخ جراح وباب العامود.

سانا

قد يعجبك ايضا
الانتخابات الرئاسية 2021

الكزبري: إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها حسب ما نص عليه الدستور أمر يتعلق بسيادة…

سياسة

رعد: ما يواجهه لبنان من حصار وضغوط هدفه لي ذراع المقاومة

سياسة

المقاومة الفلسطينية ترد على جرائم الاحتلال بعدد من الصواريخ

دولي

مقتل 158 مسلحاً من طالبان في مواجهات مع الأمن الأفغاني