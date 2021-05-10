استشهاد 9 فلسطينيين بقصف الاحتلال بيت حانون شمال قطاع غزة

استشهد تسعة فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال وأصيب العشرات مساء اليوم من جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على بيت حانون شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال قصفت شرق بيت حانون ما أدى لاستشهاد تسعة فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال إضافة إلى إصابة العشرات.

وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها الوحشية في الأراضي الفلسطينية وخاصة القدس المحتلة التي تتعرض لحملة تهويد كبيرة منذ أيام في محاولة لإفراغها من الوجود الفلسطينى حيث أصيب خلال اليومين الماضيين أكثر من 300 فلسطيني برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت المسجد الاقصى وحى الشيخ جراح وباب العامود.

سانا