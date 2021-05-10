إصابة مواطن بعدوان إسرائيلي على منزل في عين التينة بريف القنيطرة

اعتدى الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ على منزل في عين التينة غرب بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي.

وذكر مراسل «سانا» في القنيطرة أن مروحية للعدو الإسرائيلي استهدفت بعد ظهر اليوم منزلاً في عين التينة المحررة غرب بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي ما أسفر عن إصابة مواطن بجروح خطيرة.

وذكر مصدر طبي في مشفى ممدوح أباظة لـ «سانا» أنه تم إسعاف المصاب وإعطاؤه العلاج وتحويله إلى مشافي دمشق لاستكمال العلاج.

ونفذ العدو الإسرائيلي بعد منتصف ليل الخميس الفائت عدواناً على إحدى المناطق في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة من دون أن يسفر عن أية خسائر.