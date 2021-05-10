وزارة الأشغال العامة تبرم عقوداً بقيمة 87 مليار ليرة منذ بداية العام

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان أن قيمة العقود التي أبرمتها منذ بداية عام 2021 وحتى تاريخه بلغت 87 مليار ليرة.

وتضمنت العقود حسب تقرير حصلت «سانا» على نسخة منه الدراسات وتنفيذ هيكل وإكساء ومرافق عامة إضافة إلى عقود مصاعد لأبنية السكن الشبابي والادخار والعمالي في محافظات دمشق وريفها وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس وحلب والقنيطرة.

وحسب التقرير بلغت قيمة العقود المبرمة مع جهات القطاع العام حوالي 54 مليار ليرة بنسبة 62.1 بالمئة من إجمالي العقود التي أبرمتها في حين بلغت قيمة العقود المبرمة مع القطاع الخاص 33 مليار ليرة بنسبة 37.9 من إجمالي العقود.

وأشارت الوزارة إلى التعاقد خلال العام الحالي على تنفيذ خمسة أبراج من مشروع السكن البديل في المنطقة التنظيمية الثانية «باسيليا سيتي» لشاغلي المنطقة التنظيمية الأولى ماروتا ستي المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 في محافظة دمشق بقيمة إجمالية حوالي 72 مليار ليرة حيث أصبح إجمالي عدد أبراج السكن البديل المتعاقد على تنفيذها 9 أبراج وبقيمة إجمالية 115 مليار ليرة.