لجنة الأسير سكاف: لا خيار لمواجهة الاحتلال إلا المقاومة

أكدت لجنة عميد الأسرى اللبنانيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يحيى سكاف أن المقاومة هي الخيار الوحيد أمام الشعب الفلسطيني وكل فصائله للدفاع عن الحقوق المشروعة وصد اعتداءات الاحتلال في القدس المحتلة.

وقالت اللجنة في بيان اليوم: إن ما يحصل يومياً في شوارع القدس المحتلة وباحات المسجد الأقصى من اعتداءات همجية على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته ومنازله يتطلب من أحرار العالم والعرب التحرك على كل المستويات لمواجهة العدو الصهيوني وأعوانه في المنطقة، مشددة على أن القدس هي عاصمة فلسطين الأبدية والتخلي عنها وعن قضيتها وشعبها خيانة عظمى.

واستنكر البيان الصمت الدولي المطبق وصمت بعض الأنظمة بالمنطقة على اعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه على القدس المحتلة ومقدساتها والمقدسيين والمرابطين داخل باحات المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح.

وأصيب مئات الفلسطينيين اليوم بينهم 278 بجروح من جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه المتواصل على الفلسطينيين المرابطين في المسجد الأقصى في وقت حاصرت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة القديمة في القدس المحتلة وأغلقت عدداً من الطرقات والشوارع المحيطة بها.

«سانا»