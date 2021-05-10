تكريم نحو ألف عامل في درعا

بمناسبة عيد العمال وبمبادرة من إحدى الفعاليات الاقتصادية في محافظة درعا تم اليوم تكريم نحو ألف من عمال النظافة والإطفاء والمخابز ومطحنة اليرموك.

ونقلت «سانا» عن العمال المكرمون تأكيدهم على مواصلة العمل لإضفاء الطابع الجمالي على المدن والبلدات وأيضاً لإبعاد خطر الحرائق وزيادة الإنتاج لتأمين حاجة المواطنين من المواد الأساسية ولا سيما الدقيق والخبز.

من جهته أشار الأمين العام لمحافظة درعا محمد خير أبو زيد في تصريح للوكالة إلى أن التكريم جاء تقديراً لجهود العمال، لافتاً إلى الدور الكبير الذي يبذله عمال النظافة والإطفاء والمخابز والمطحنة.