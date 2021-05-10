غيث: الاحتلال يرتكب مجزرة في الأقصى وعلى المجتمع الدولي التحرّك

حذر محافظ مدينة القدس المحتلة عدنان غيث من أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مجزرة بحق الفلسطينيين في المسجد الأقصى مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك لوقف جرائم الاحتلال.

وبيّن غيث في تصريحات اليوم أن قوات الاحتلال تحاصر منذ ساعات آلاف الفلسطينيين داخل المسجد الأقصى وتعتدي عليهم بالرصاص وقنابل الغاز والصوت وترتكب مجزرة بحقهم بينما يقف العالم صامتاً وهو يشاهد الشعب الفلسطيني يذبح في القدس.

ولفت غيث إلى أن الاحتلال يمارس كل أشكال القمع والتنكيل والتهجير القسري والتطهير العرقي على امتداد الأراضي الفلسطينية وخاصة في القدس المحتلة، مشدداً على أن الصمت على جرائم الاحتلال وصمة عار.

وطالب غيث المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لتحمل مسؤولياته تجاه الفلسطينيين ووقف جرائم الاحتلال بحقهم ومحاسبة المسؤولين عنها.

«سانا»