تنظيم 149 ضبطاً صحياً مخالفاً في حمص منذ بداية شهر رمضان

نظمت مديرية الشؤون الصحية في مجلس مدينة حمص منذ بداية شهر رمضان المبارك 149 ضبطاً بحق فعاليات مخالفة للشروط الصحية وعالجت 40 شكوى تتعلق بأضرار صحية.

وأوضح مدير الشؤون الصحية بالمجلس الدكتور محمد علي غالي في تصريح لـ «سانا» أن الضبوط تنوعت بين 29 مخالفة عدم ارتداء كمامة لمحلات منتشرة ضمن أنحاء المدينة و 12 ضبط إهمال نظافة و 57 ضبط عدم قطع بطاقة صحية و9 ضبوط سوء تخزين مواد غذائية و 5 ضبوط بيع لحوم مختلفة و 29 ضبط عدم ارتداء لباس عمل و 6 ضبوط تعريض مواد غذائية للغبار و2 ضبط لحوم مفرومة.

وبين غالي أنه يتم بشكل يومي إجراء جولات مسائية لضبط التزام الكافتريات بالشروط الصحية من حيث تقديم النرجيلة ضمن المناطق المكشوفة وتحقيق التباعد المكاني بنسبة إشغال 50 بالمئة من استيعاب الكافتريات.