زراعي صوران يبدأ جدولة قروض 110 مقترضين لإعفائهم من فوائد وغرامات التأخير

بدأ فرع المصرف الزراعي التعاوني في صوران بحماة جدولة قروض 110 مقترضين بموجب القانون رقم 24 للعام 2020 القاضي بإعفاء القروض المستحقة الأداء الممنوحة من صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث عن طريق المصرف الزراعي التعاوني من الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير.

وبين مدير فرع المصرف ياسر زيدان في تصريح لـ«سانا» أن فرع المصرف شهد إقبالاً من قبل المتعاملين للاستفسار عن تفاصيل القانون والاستفادة منه موضحاً أن هناك نحو 94 مزارعاً استفادوا من هذا القانون ولا سيما في مناطق صوران ومورك وطيبة الإمام ومعردس حيث قام عدد من المزارعين بدفع كامل المبلغ أو دفعة حسن النية بمعدل 5 بالمئة من قيمة قروضهم المتعثرة والبالغة 7 ملايين و900 ألف ليرة وتوزيع باقي أقساط القروض على 10 سنوات فيما بقي نحو 16 مزارعاً في مجال قريتي معركبة والمصاصنة لديهم مهلة لتسديد أول دفعة في الثلاثين من حزيران من العام الحالي.

وأشار إلى أهمية هذا القانون ومعالجة مشكلة تراكم الديون على المزارعين والحصول على قروض جديدة بفوائد مخفضة وخاصة بعد خروج الكثير من المساحات التي تحولت للري الحديث عن الاستثمار الزراعي ولا سيما في المناطق التي تعرضت للتخريب من قبل الإرهاب في ريف المحافظة الشمالي ما أدى إلى تعثر الفلاحين في سداد أقساطهم المترتبة عليهم.