الجهاد الإسلامي: الاعتداء الإسرائيلي على المقدسيين لن يمر من دون رادع

"صفا"

قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم: إن الاعتداء الإرهابي الإسرائيلي على المقدسيين لن يمر من دون رد رادع.

وذكرت الحركة، في بيان وصل وكالة الأنباء الفلسطينية “صفا”، أن على الاحتلال انتظار رد الشعب الفلسطيني المقاوم والصامد في كل مكان وفي كل وقت.

ودعت الحركة في بيانها، الأهالي في القدس المحتلة والمرابطين في المسجد الأقصى إلى مزيد من الصمود أمام العدوان، ومواصلة الرباط والتواجد في المسجد المبارك، لإفشال مخططات الاحتلال، وعدم ترك الأقصى لقمة سائغة للمستوطنين.

ولفتت الحركة إلى أن الاحتلال لم يكن ليتمادى في إرهابه وعدوانه لولا صمت أنظمة التطبيع، منددة بالصمت المريب للمنظمات الدولية.

ودعت الحركة إلى تصعيد الانتفاضة، وتوسيع الغضب الشعبي في كل أنحاء فلسطين، تلبية لصيحات ونداءات المستضعفين في المسجد الأقصى.