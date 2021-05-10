الشيوعي السلوفاكي: سياسة الناتو تجاه سورية دليل على أنه منظمة إجرامية

أكد رئيس الحزب الشيوعي السلوفاكي يوزيف هردليتشكا أن سياسة حلف شمال الأطلسي «ناتو» تجاه سورية ودول أخرى تؤكد أنه منظمة عدوانية إجرامية داعياً إلى حله بما فيه خير للعالم.

وقال هردليتشكا في حديث لموقع «اكسترا بلوس» السلوفاكي: إن «التدخلات والاعتداءات العسكرية التي قام ويقوم بها حلف الناتو في سورية والعراق وليبيا ودول أخرى تمثل دليلاً ملموساً على أنه ليس فقط منظمة عدوانية وإنما إجرامية أيضاً».

وأشار إلى أن الحلف ليس دفاعياً كما يدعي البعض بل يرتكب الجرائم في مناطق مختلفة من العالم دون عقاب مؤكداً أن حله سيمنح فرصة أكبر للسلام والاستقرار في العالم.