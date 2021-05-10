إحباط عمليتين إرهابيتين لـ «داعش» في العراق

أحبطت قوات الحشد الشعبي العراقي عمليتين إرهابيتين لتنظيم “داعش” في محافظتي صلاح الدين والأنبار.

وأوضحت مديرية إعلام الحشد في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية«واع» اليوم أن قوة من اللواء 42 بالحشد الشعبي تصدت لعملية تسلل لفلول تنظيم “داعش” الإرهابي في قاطع سيد غريب بمحافظة صلاح الدين استخدم الإرهابيون فيها سيارات ودراجات نارية.

وأشارت المديرية إلى أن قوات من الحشد أحبطت محاولة إرهابية لتفخيخ الشارع العام الرابط بين قضاءي القائم وعكاشات بمحافظة الأنبار مبينة أن عناصر الهندسة نجحوا بتفجير عبوة مزدوجة في الشارع.