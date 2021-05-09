إخماد عدة حرائق بأعشاب يابسة في السويداء

أخمدت فرق الإطفاء في السويداء بالتعاون مع الأهالي اليوم عدة حرائق اندلعت بمساحات من الأعشاب اليابسة في مناطق بالمحافظة.

وأوضح قائد مجموعة إطفاء بمديرية الدفاع المدني عمر بركة لمراسل سانا أن حريقاً نشب في السفح الشرقي لتل قليب وامتدت النيران على مساحة نحو 20 دونماً أغلبها أعشاب يابسة وطالت عدداً من الشجيرات الحراجية قبل التمكن من إخمادها بمؤازرة وحدة إطفاء صلخد والأهالي مبيناً أن هبوب الرياح والطبيعة الوعرة للمنطقة تسبباً بسرعة تمدد النيران.

بدوره ذكر أمر الزمرة في فوج إطفاء السويداء جاد العبد أن الفوج تعامل مع عدد من الحرائق نشبت بمساحات متفاوتة من الأعشاب اليابسة في مواقع متفرقة داخل المدينة وفي بلدة القريا في الوقت الذي أخمدت وحدة إطفاء شهبا حريقين نشبا بأعشاب يابسة جنوب غرب المدينة دون أي أضرار.

وفي صلخد أخمدت وحدة الإطفاء حريقين طالا مساحات من الأعشاب اليابسة على طريقي السويداء وأمتان-صما وفقاً لأمر الزمرة يامن سلوم.

سانا