كليتشدار أوغلو: أردوغان يتحمل مسؤولية المشاكل التي تعاني منها تركيا بسبب تدخله السافر في سورية

جدد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليتشدار أوغلو التأكيد على أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان يتحمل مسؤولية المشاكل التي تعاني منها البلاد في سياساتها الخارجية بسبب تدخله السافر في سورية.

وقال كليتشدار أوغلو لموقع «تي 24» الإخباري ونقلته «سانا»: «بدأ أردوغان سياسته الخارجية بمقولة صفر مشاكل مع الجيران.. ولكن الآن لم يبق لأردوغان أي جار صديق في المنطقة خاصة بعد تدخله السافر في سورية وسياساته الإخوانية».

ودعا كليتشدار أوغلو أردوغان للتراجع عن جميع سياساته في سورية والاستعجال بالحوار المباشر مع الدولة السورية ودول المنطقة الأخرى مثل العراق ومصر وإيران لحل المشاكل التي تواجه المنطقة بأسرها بعيداً عن تدخل الدول الأجنبية وللمساهمة في تحقيق التنمية في هذه الدول.