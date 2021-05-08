السيسي: مصر لن تقبل المساس بأمنها المائي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر لن تقبل المساس بحقوقها المائية في سد النهضة الإثيوبي مطالباً بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.

ونقلت الرئاسة المصرية عن السيسي قوله خلال استقباله نظيره الكونغولي فيليكس تشيسيكيدى في القاهرة اليوم إن مصر لن تقبل المساس بأمنها المائي وبالتالي فإن هناك ضرورة للتوصل للاتفاق القانوني الملزم المنشود الذي يحافظ على حقوق مصر المائية ويجنب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

ونوه السيسي بجهود الرئيس الكونغولي وقدرته على التعامل مع ملف سد النهضة وحرص مصر على دعم تلك الجهود في إطار المسار التفاوضي برعاية الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي ومشاركة الشركاء الدوليين بهدف الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد عملية الملء والتشغيل لسد النهضة .

من جانبه أكد الرئيس الكونغولي تشيسيكيدي حرصه على تكثيف التنسيق بشأن هذه القضية الحساسة لمساعدة الأطراف كافة لتحقيق تقدم في المفاوضات الثلاثية ذات الصلة.

ويقوم تشيسكيدي بزيارة إلى كل من السودان ومصر لبحث تطورات أزمة سد النهضة ومحاولة إيجاد آلية لحلها.

وكانت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق قالت في وقت سابق اليوم إن رئيس الكونغو قدم مبادرة لحل أزمة سد النهضة الذي تقيمه إثيوبيا على نهر النيل وتسبب بخلافات مع مصر والسودان.

وفشلت حتى اليوم كل جولات المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد.