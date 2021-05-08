وزير الأوقاف: ما يقوم به الصهاينة من إرهاب ضد الأقصى والمصلين هو الوجه الحقيقي لكيان الاحتلال

أكد وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد أن ما يقوم به الصهاينة المجرمون من انتهاك للمقدسات واعتداء على حرمة المسجد الأقصى المبارك وعلى المصلين فيه في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك ما هو إلا كشف عن الوجه الإرهابي القبيح لهذا الكيان المحتل.

وقال السيد في تصريح لـ سانا: إن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ولاسيما ضد المصلين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك تفضح صمت المجتمع الدولي الذي يقف عاجزاً أمام هذه الجرائم التي لا يقبلها دين ولا عقل ولا إنسانية.

وأضاف وزير الأوقاف: إن مشاعر وقلوب ملايين المسلمين في العالم تقف مع المظلومين والمقهورين في فلسطين المحتلة وهم يتصدون لهذا الإرهاب الإسرائيلي المقيت.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائمها بحق المقدسيين حيث أصيب أكثر من 205 فلسطينيين واعتقل آخرون جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس باحات المسجد الأقصى المبارك وإطلاقها قنابل الغاز السام لإجبار المصلين على الخروج من المسجد.