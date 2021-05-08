بريطانيا جاهزة لاستضافة نهائي أبطال أوروبا بعد منع السفر إلى تركيا

أعلن اتحاد كرة القدم البريطاني أنه جاهز لاستضافة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي تجمع بين فريقين بريطانيين هما مانشستر سيتي وتشيلسي بعد قرار منع السفر إلى تركيا جراء جائحة كوفيد19 حيث كانت مباراة القمة مقررة في إسطنبول في الـ 29 من أيار الحالي.

وبلغ مانشستر سيتي النهائي القاري للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي ذهاباً وإياباً 2-1 و2-صفر توالياً في حين تخطى تشيلسي ريال مدريد الإسباني بتعادله معه على أرضه 1-1 وفوزه عليه إياباً في لندن 2-صفر.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لم يبت حتى اللحظة باستضافة إسطنبول للنهائي أو الموافقة على استضافة لندن للمباراة ولا سيما مع عدم قدرة سفر مشجعي الفريقين إلى إسطنبول بسبب جائحة كورونا.

“سانا “