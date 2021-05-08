عدد جرعات اللقاحات المضادة لكورونا التي تم استخدامها في الصين تجاوز 300 مليون

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم أنه تم استخدام ما يربو على 308 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في أنحاء الصين حتى يوم أمس.

ونقلت “شينخوا” عن اللجنة قولها في بيان اليوم إن الصين تعزز عملية التطعيم بين المواطنين لبناء حاجز مناعي يستطيع أن يوقف تمدد الجائحة.

يذكر أن الصين أعلنت عن إنتاج لقاحين مضادين لكورونا هما سينوفارم وسينوفاك.

ومن المقرر أن تبت منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة هذا الأسبوع فيما إذا كانت ستوافق على اللقاحين الصينيين لاستخدامهما في حالات الطوارئ ضد كوفيد19.

سانا