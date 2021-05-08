هريدي: إجراء الاستحقاق الانتخابي الرئاسي دليل على سيادة الشعب السوري

أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي أن إجراء الاستحقاق الانتخابي الرئاسي دليل على سيادة الشعب السوري وإرادته الحرة ورفضه لكل التدخلات الأجنبية.

وأوضح هريدي في تصريح خاص لمراسل “سانا” بالقاهرة أن هذا الاستحقاق فرصة لسورية وللمجتمع الدولي للخروج من دوامة الأزمة التي تمر بها عبر 10 سنوات معرباً عن أمله بتجاوز سورية لمحنتها والعودة إلى دورها المحوري في المنطقة.

وأشار هريدي إلى التناقض الذي تشهده المواقف الأمريكية والأوروبية حيث نرى واشنطن والعواصم الأوروبية تتشدق بالحديث عن الديمقراطية والانتخابات النزيهة فيما نراهم يقفون ضد خيار الشعب السوري في إجراء الاستحقاقات الدستورية وتقرير مستقبله.

#سورية_تنتخب_2021