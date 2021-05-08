آراء نجوم تشرين حول الانتخابات الرئاسية

أكد نجوم نادي تشرين الحائز على لقب بطولة الدوري السوري الممتاز بكرة القدم للموسم الحالي أنهم سيشاركون بالتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة في السادس والعشرين من أيار الجاري انطلاقاً من واجبهم الوطني داعين الجميع إلى القيام بدور فاعل في هذه الانتخابات ولاسيما الرياضيون لتوجيه رسالة للعالم عن قوة وقدرة سورية رغم ما تعانيه من حصار وحرب.

وخلال لقاءات لمراسل «سانا» مع لاعبي بحارة تشرين أثناء تدريبهم بمدينة الأسد الرياضية باللاذقية قال اللاعب محمد مرمور: أنا مواطن سوري أحب وطني وسأنتخب من أجل سورية لأن ذلك حق وواجب داعياً جميع الرياضيين إلى المشاركة في هذا الاستحقاق الذي سيرسي لبنة جديدة في مسار بناء سورية القوية.

اللاعب ياسر شاهين أكد وجوب المشاركة الواسعة والفاعلة في الانتخابات الرئاسية مطالباً جميع الرياضيين بممارسة حقهم الانتخابي الذين يضمنه لهم الدستور بكل حرية ومسؤولية وطنية واختيار المرشح المناسب لقيادة سورية ومواجهة التحديات الخارجية خلال المرحلة القادمة.

ورأى اللاعب ماهر دعبول أن الرياضيين شريحة كبيرة في المجتمع السوري ودورهم فاعل ومهم للمشاركة في عملية بناء سورية المنتصرة بإرادة شعبها وقوة جيشها مبيناً أنه سيشارك في الانتخابات ويدعو جميع الرياضيين للتوجه إلى صناديق الاقتراع في السادس والعشرين من أيار الجاري للإدلاء بأصواتهم وتوجيه رسالة للعالم بأن الشعب السوري يقرر مصيره بنفسه.

ودعا أحمد حموش إداري بنادي تشرين جميع الرياضيين إلى المشاركة بالانتخابات الرئاسية من أجل وطنهم سورية مؤكداً أنه سيشارك فيها لأنها تكمل انتصارات الجيش العربي السوري على الإرهاب ولأنها حق ديمقراطي يجب أن نمارسه بكل حرية ومسؤولية لإعطاء صوتنا للمرشح الأنسب.

#سورية_تنتخب_2021