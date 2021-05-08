زراعة ريف دمشق تتوقع القضاء على كامل مجموعات الجراد خلال يومين

كشف مدير زراعة ريف دمشق المهندس عرفان زيادة عن وجود مجموعات صغيرة من الجراد في مناطق داريا الشرقية وكفرسوسة واللوان ومجموعات التحري مستمرة بعملها، مبيناً أن الأضرار بسيطة واقتصرت على بادرات الخضار الورقية.

زيادة لفت في تصريح لـ «سانا» إلى مكافحة الجراد الصحراوي في دمشق وريفها ضمن 7755 دونماً حتى اليوم السبت موزعة بين 2570 دونماً بمبيد دينامثرين و5005 دونمات بمبيد أي سي ديستل متوقعاً القضاء على كامل مجموعات الجراد المتبقية خلال اليومين القادمين.