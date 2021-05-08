“فلّة” على مسرح الحمراء في عيد الفطر

ديما الخطيب

تقدم مؤسسة “ميّار” للإنتاج والتوزيع الفني بالتعاون مع مديرية المسارح والموسيقا العرض المسرحي الغنائي البصري الموجه للأطفال (فلّة والأقزام السبعة) وذلك على خشبة مسرح الحمراء في دمشق اعتباراً من أول أيام عيد الفطر.

العرض من تأليف الفنان المسرحي الشاعر هشام كفارنه، ومن إخراج وسينوغرافيا الفنان بسام حميدي، وموسيقا الفنان إيهاب مرادني، والخدع وتدريب مجازفين الفنان جمال الظاهر وذلك بمشاركة فريق من الفنانين والفنيين يتجاوز الخمسين فناناً وفنيّاً.

عن هذا العمل الفريد الذي يقدم لأول مرة عرضاً غنائياً بصرياً خاصاً بالأطفال يقول كاتب المسرحية لـ”تشرين”: ربما كان هناك بعض المحاولات سابقاً، وقد كانت بسيطة في أغلبها، اليوم نحن الآن أمام حالة أكثر احترافية من حيث صياغة الفضاء بصرياً وارتكازاً على مادة نصيّة شعريّة ليتضافر السمعي مع البصري ويسهمان في تحقيق فرجة مسرحيّة ممتعة للأطفال، طبعاً بالاستفادة جزئياً من المرجعيّة الموجودة لدى جمهور الأطفال عن شخصية “فلّة” وما تشكّله لهم مسبقاً من جذب، فيتعاطفون معها ويحبونها ويرجون لها الخلاص بل أن ينتصر الخير فيها على شرور الخالة التي تناصبها العداء من منطلق الغيرة والحسد.

ويضيف كفارنة حول تقديم القصة العالمية بصورة جديدة ومميزة: صياغة النص في هذا العرض مختلفة، كما يوجد شخصيات جديدة وطريفة، ترقص وتغني وتلعب على الخشبة برشاقة متحركةً في كل اتجاه حتى إنها تحلّق وتطير عند اللزوم، كما يلعب الغرافيك دوراً كبيراً في توفير ديكورات متنوعة جميلة ومدهشة وغنيّة تضيف متعة للعرض.

وعن سؤال لـ”تشرين” عمّا إذا كان العمل يمزج المتعة مع الفائدة والتعليم، أم يعتمد المتعة البصرية والقصة المحببة فحسب! يجيب مرشح شخصية العام كمخرج وممثل مسرحي سوري: تكمن خصوصية العمل في الحاجة الكبيرة لتقديم عروض للأطفال تلبي حاجاتهم للتذوق الفني المسرحي وتحقق لهم المتعة والفائدة وتساهم في رفع سويّة ذائقتهم الفنية، وتمكّنهم من تلقي العمل الفني بعقل منفتح قادر على قراءته والاستمتاع فيه، ما يعزز ثقتهم بأنفسهم وينعكس على بناء شخصياتهم ويتيح لهم أن يساهموا بشكل إيجابي فعّال في مجتمعاتهم الصغيرة.

بقي أن نذكر أن العمل من تمثيل: تماضر غانم، داوود الشامي، مي مرهج، ناصر شبلي، زهير بقاعي، فادي حموي، خشناف ظاظا، جمال تركماني، ماجد الشيخ، شهد عباس، ربيع جان وشادي جان، فيصل سعدون، وماريا عيد. وسيكون العرض مجاناً خلال فترة العيد والدعوة عامة.