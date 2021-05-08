إصابة 15 طالباً وطالبة جراء تدهور حافلة تقل طلاباً من جامعة الحواش الخاصة

أصيب خمسة عشر طالبا وطالبة جراء تدهور حافلة نقل طلاب في جامعة الحواش الخاصة بريف حمص الغربي اليوم.

ونقلت «سانا» عن العميد محمد الدندل مدير منطقة تلكلخ قوله: «سبب الحادث هو عطل في المكابح أثناء نزول الحافلة بأحد الطرقات المؤدية للجامعة ما تسبب في ارتطامها بمبنى الجامعة وبسيارة كانت موجودة في المكان»، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة واسعاف الطلبة إلى المستشفى على الفور.

من جانبه أوضح الدكتور عدنان يونس رئيس جامعة الحواش أن معظم الإصابات طفيفة وتم إسعاف المصابين على الفور إلى مستشفى الدكتور فرزات أيوب الجامعي التابع لجامعة الحواش حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم وتجري مراقبة حالتهم الصحية.

بدوره أشار وليم توما المدير الإداري بالمستشفى إلى أن جميع الإصابات طفيفة باستثناء إصابة واحدة احتاجت لعمل جراحي ووضعها مستقر حالياً، مبيناً أنه تم تخريج طالبتين واما باقي الطلبة فسيبقون حاليا تحت المراقبة للاطمئنان عليهم.