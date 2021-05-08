إصابة عشرات الفلسطينيين واعتقال اثنين جراء قمع الاحتلال مظاهرتين في قلقيلية وأريحا

أصيب عشرات الفلسطينيين واعتقل شابان اثنان فجر اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرتين تنددان باعتداءاته الوحشية على المصلين في المسجد الأقصى في مدينتي قلقيلية وأريحا في الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في مظاهرة جابت شوارع مدينة قلقيلية، ما أدى إلى إصابة شاب برصاصة في الرأس والعشرات بحالات اختناق.

كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه المشاركين في مظاهرة في أريحا، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق واعتقال شابين اثنين.

وأصيب أكثر من 205 فلسطينيين واعتقل آخرون الليلة الماضية خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك.

«سانا»