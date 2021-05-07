87 خرقاً يرتكبه العدوان السعودي في الحديدة

ارتكبت قوى العدوان السعودي 87 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن الخروقات المرتكبة شملت غارتين لطيران تجسسي على الفازة وتحليق 12 طائرة تجسسية في أجواء شارع الخمسين وحيس والفازة والدريهمي وقصفاً مدفعياً وإطلاق قذائف مدفعية وأعيرة نارية مختلفة.

وأشار المصدر إلى أن العدوان السعودي شن سبع غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب وغارة على مديرية الحزم في محافظة الجوف.

سانا