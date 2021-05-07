اختتام اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي مع إيران

اختتم في العاصمة النمساوية فيينا اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الذي عقد اليوم وتقرر على الفور أن تبدأ مشاورات الخبراء لصياغة نص المسودة.

ووفقاً لوكالة “فارس” فقد جددت الأطراف كافة في هذا الاجتماع تصميمها على التوصل إلى نتيجة في أقصر وقت ممكن.

وكانت الجولة الجديدة من محادثات فيينا استؤنفت في وقت سابق اليوم في فندق جراند في فيينا بمشاركة وفود إيران ومجموعة (أربعة زائد واحد) (ألمانيا وفرنسا وروسيا والصين وبريطانيا) والاتحاد الأوروبي.

وترأس الاجتماع مساعد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إنريكي مورا ومساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده اليوم أن محادثات فيينا “بطيئة لكن إيجابية” مشيراً إلى أن على الرئيس الأميركى جو بايدن أن يختار بين الالتزام بإرث إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الفاشل أو النأي بنفسه عن تلك السياسات والعودة إلى الالتزامات بموجب الاتفاق النووي.

“سانا “