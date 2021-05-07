الأمم المتحدة: عمليات الإخلاء الإسرائيلية بالقدس قد ترقى لجرائم حرب

حثت الأمم المتحدة كيان الاحتلال الإسرائيلي على إنهاء جميع عمليات الإخلاء القسري بحق الفلسطينيين في القدس المحتلة محذرة من أن أفعالها قد تشكل جرائم حرب.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان روبرت كولفيل قوله خلال مؤتمر صحفي في جنيف اليوم: ندعو إسرائيل إلى إنهاء كل عمليات الإخلاء القسري على الفور وكذلك إلى احترام حرية التعبير والتجمع وهذا يشمل المحتجين على عمليات الإخلاء وممارسة أقصى درجات ضبط النفس في استخدام القوة.

وأضاف كولفيل: نود أن نؤكد أن القدس الشرقية لا تزال جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة ويسري عليها القانون الإنساني الدولي.

وشدد كولفيل على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يستطيع فرض قوانينه في الأراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.

وصعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من خطواتها التهويدية في القدس المحتلة وكان آخرها محاولات إخلاء عشرات العائلات الفلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بهدف منحها للمستوطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 15 فلسطينياً شاركوا في الاحتجاج على ما تقوم به قوات الاحتلال في الحي.

وجددت الرئاسة الفلسطينية مطالبتها المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحقه.

سانا