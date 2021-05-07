من يحسم صدارة دوري كرة السلة للرجال الجيش أم الكرامة ؟

معين الكفيري

تتواصل منافسات مرحلة الإياب من دوري كرة السلة للرجال للدرجة الأولى حيث تنطلق السبت مباريات المرحلة الثانية والعشرين والأخيرة بمباراتين في كل من حمص وحلب حيث يلتقي الوثبة مع ضيفه الحرية في صالة غزوان أبو زيد في مدينة حمص، ذهاباً فاز الوثبة على مستضيفه الحرية بعد التمديد بنتيجة (٨٩/٩٢) نقطة، كما يلتقي اليرموك الهابط للدرجة الثانية ضيفه الثورة في صالة الأسد الرياضية في حلب، ذهاباً فاز الثورة على اليرموك في حلب ( ٥٥/٨٧ ) نقطة.

وتستكمل المباريات يوم الأحد بمباراتين حيث يستقبل الجيش فريق الاتحاد في مباراة قمة يتطلع فيها رامي مرجانة ورفاقه لحسم موقعة دمشق في صالة الفيحاء وفي حال فوزه سيتصدر الدوري المنتظم ( وكان الاتحاد فاز ذهاباً في حلب على الجيش (٧٠/٨٣) دون النظر لمباراة شريكه في الصدارة الكرامة الذي يلتقي في مباراة سهلة العروبة الهابط للدرجة الثانية في صالة غزوان أبو زيد في مدينة حمص، وكان الكرامة قد فاز على العروبة ذهاباً في حلب (٦٨/١٢٢) نقطة على أن تختتم مباريات هذه المرحلة من الدوري لمرحلة الإياب يوم الاثنين فيلتقي الوحدة مع ضيفه الجلاء في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق، ذهاباً فاز الجلاء في حلب على الوحدة (٥٩/٧٣) نقطة، ويلتقي النواعير جاره الطليعة في صالة ناصح علواني في حماة، ذهاباً فاز الطليعة على النواعير ( ٦٩/٧١) نقطة .

مباريات الدوري التي اتضحت فيها كافة المعالم بعد أن ضمنت فرق الجيش والكرامة والاتحاد والوحدة تأهلها للمربع الذهبي باستثناء المنافسة على الصدارة للدوري المنتظم لموسم ٢٠٢٠- ٢٠٢١ التي انحصرت فيه بين الجيش والكرامة مع أفضلية المواجهتين المباشرتين لمصلحة الجيش، بينما ضمن الاتحاد المركز الثالث كما ضمن الوحدة بلوغ الدور نصف النهائي من خلال احتلاله المركز الرابع .

وهنا ترتيب الفرق مع نهاية المرحلة الحادية والعشرين حيث يتصدر الجيش الترتيب برصيد ٤٠ نقطة من ١٩ فوزاً وخسارتين، يليه الكرامة بالرصيد ذاته ثم الاتحاد ثالثاً ٣٨ من ١٧ فوزا و٤ خسارات فالوحدة رابعا ٣٥ من ١٤ فوزاً

و٧ خسارات ثم الجلاء خامساً ٣٣ من ١٢ فوزاً و٩ خسارات والطليعة سادسا ٣٢ من ١١ فوزا و١٠ خسارات والوثبة سابعاً ٣٠ من ٩ انتصارات و١٤ خسارة والنواعير ثامناً ٣٠ من ٩ انتصارات و١٢ خسارة والثورة تاسعاً ٢٨ من ٧ انتصارات و١٤ خسارة والحرية عاشراً ٢٨ من ٧ انتصارات و١٤ خسارة والعروبة بالمركز الحادي عشر ٢٢ من فوز واحد و ٢٠ خسارة، وأخيراً اليرموك بالمركز الثاني عشر برصيد ٢١ نقطة من فوز واحد و ٢٠خسارة.

يشار إلى أن نظام البطولة ينص على أن تتأهل الفرق الأربعة الأوائل في ختام مرحلة الإياب إلى الدور نصف النهائي والذي يلعب فيه الأول مع الرابع والثاني مع الثالث للفوز في مباراتين من ثلاث مباريات للتأهل إلى المباراة النهائية مع أفضلية خوض صاحب الترتيب الفضل مباراتين من ثلاث على أرضه .