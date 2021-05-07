رياضة ديرالزور على طاولة البحث

ديرالزور – مالك الجاسم

تركز الاجتماع الذي دعت إليه اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي بديرالزور ، وضم رؤساء الأندية واللجان الفنية في المحافظة على أمور عدة في مقدمتها ، واقع الألعاب واحتياجاتها ، وواقع الرياضة الريفية ، ومنشآت الأندية الرياضية ، وخطة العمل القادمة ، وعمل المراكز التدريبية ، وواقع ملعب ديرالزور ، والتحضير للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي .

وقدم رؤساء الأندية واللجان الفنية شرحاً مفصلاً عن فترة العمل الماضية ، والصعوبات التي تعترض سير العمل الرياضي ، والمقترحات لتطوير آلية العمل ، والتي تركزت حول الدعم المادي ، وتأمين احتياجات الألعاب ، والإسراع بتأهيل ملعب ديرالزور .

وخلال حديثه أكد حازم بطاح رئيس اللجنة التنفيذية بفرع الاتحاد الرياضي بديرالزور أن رياضة المحافظة بدأت تشهد تعافياً بعد أن تم إنجاز أمور كثيرة في مقدمتها بقاء الفتوة ضمن مصاف أندية الدرجة الممتازة ، وصعود نادي الميادين للدرجة الأولى ، والمشاركة في عدد من البطولات المركزية ، وتعافي عدد من الألعاب ، ومنافسة اليقظة على الصعود لدوري الدرجة الأولى ، وهذا كله لم يأتِ من فراغ ، بل جاء نتيجة المتابعة والدعم من قبل التنفيذية والمكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام .

وأشار البطاح خلال حديثه إلى ملعب ديرالزور حيث وخلال فترة وجيزة ستتم المباشرة بمد أرضية الملعب بالتارتان الصناعي ، وهناك موافقة بهذا الأمر ، وكذلك الصالة الرياضية ضمن مقر اللجنة التنفيذية هناك وعد بتجهيز أرضية الصالة وتجهيزها بالمقاعد .

وختم البطاح حديثه بأن التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع الأندية ، والتركيز سوف يكون على كافة الألعاب ولا يقتصر على كرة القدم فقط ، وطموحنا بأن تعود أندية ديرالزور لحضورها ، وتنافس على المراتب الأولى ، وتعتلي منصات التتويج ، وهذا ليس بالأمر الصعب ، وسوف يكون العمل واتخاذ القرار جماعياً .