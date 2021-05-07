رئيس اتحاد الملاكمة : صعوبات عدّة تواجه تحضيرنا لبطولة آسيا

حاتم شحادة

قال رئيس اتحاد الملاكمة كامل شبيب في تصريح لـ”تشرين”: إن الاتحاد أقام تجارب للشباب والرجال على مدار العام الماضي على الرغم من إيقاف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا.

وأضاف شبيب: إن الاتحاد وبسبب هذه الظروف الصحية الطارئة لم يفلح إلا بتأمين معسكر تدريبي خارجي وحيد في العاصمة الإيرانية طهران في شباط الماضي، في ظل ظروف صحية قاسية، وكان من المقرر أن يقام معسكر للمنتخب الإيراني في سورية إلا أنه تم تأجيله أيضاً بسبب الجائحة.

وبيّن رئيس الاتحاد أنه كان من المقرر أيضاً أن يقام معسكر تدريبي للمنتخب في مدينة كازان الروسية إلا أننا لم نتلقَ الموعد المقرر حتى الآن، فضلاً عن وجود معسكر خارجي في كوبا تم تأجيله لأسباب طارئة وخارجة عن إرادتنا.

وأوضح شبيب أن بطولة آسيا للرجال حددت فقط منذ شهر ونصف في مدينة نيودلهي الهندية ، لكنه ونظراً لتنامي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند تمّ نقل البطولة إلى دبي.

ولفت إلى أنه وبنفس اليوم الذي نقلت فيه البطولة إلى دبي تم رفع كتاب للمكتب التنفيذي لتعديل القرار والبدء في المعسكر منذ أسبوع من تاريخه على أن يلتحق باقي اللاعبين بعد عطلة عيد الفطر لعدم وجود أماكن للإقامة في جميع فنادق دمشق التابعة للاتحاد الرياضي العام. وأكد شبيب أن المعسكر التدريبي بدأ بالفعل في مدينة الفيحاء بدمشق منذ أسبوع بمشاركة 3 ملاكمين وسيلتحق بهم 18 لاعباً بعد العيد مباشرة.

يشار أن بطولة آسيا ستقام في دبي خلال الفترة من 21 أيار إلى 1 حزيران المقبل، وتضم بعثة المنتخب المشاركة اللاعبين أحمد غضون وعلاء غصون ومحمد مليس بالإضافة إلى المدربين حسين غصون وياسر شيخان ومحمود البيك.