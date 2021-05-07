الخامنئي: على العالم دعم نضال الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال الإسرائيلي

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي أن الشعب الفلسطيني المقاوم سيحقق النصر على الاحتلال الإسرائيلي مشدداً على أن القدس الشريف وكل فلسطين هي للفلسطينيين.

وأوضح الخامنئي في كلمة له في طهران اليوم بمناسبة يوم القدس العالمي أن الدول الغربية خططت لحرمان الشعب الفلسطيني من موطن آبائه وأجداده لتقيم مكانه الكيان الصهيوني الإرهابي لتنفيذ أجنداتها السياسية في المنطقة ما يدحض ادعاءاتها الكاذبة بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأشار الخامنئي إلى أن مأساة الفلسطينيين مستمرة منذ أكثر من سبعين عاماً مبيناً أن القضية الفلسطينية لا تزال أهم قضية مشتركة عند الأمة الإسلامية وأن الكفاح ضد الكيان الصهيوني هو كفاح ضد الظلم ونضال ضد الإرهاب.

ولفت الخامنئي إلى تنامي قوى محور المقاومة وتصاعد قدراتها فيما العدو الصهيوني أكثر ضعفاً داعياً العالم إلى دعم نضال الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد الخامنئي على أن الأمل في النصر يزداد يوماً بعد يوم وأن الانتفاضة الأخيرة للشباب الفلسطيني دفاعاً عن المسجد الأقصى وانعكاس أصداء نضالهم ومظلوميتهم في أنحاء العالم كلها تبشر بذلك.

وانطلقت في وقت سابق اليوم فعاليات شعبية لإحياء يوم القدس العالمي في العاصمة الإيرانية طهران بالتزامن مع باقي المحافظات الإيرانية في ظل الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويتم إحياء يوم القدس العالمي في يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان بجميع أنحاء العالم تضامناً مع الشعب الفلسطيني ورفضاً لمحاولات تهويد المدينة المقدسة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وذلك بناء على المبادرة التي أطلقها قائد الثورة الإسلامية الإيرانية الإمام الراحل الخمينى عام 1979.

«سانا»