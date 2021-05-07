سورية وبيلاروس تبحثان تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي

بحث وزير التعليم في بيلاروس إيغور كاربينكو مع سفير سورية لدى مينسك محمد العمراني علاقات الصداقة التاريخية التي تربط سورية وبيلاروس وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجالي التعليم العالي والمعسكرات الترفيهية الصحية التي يقيمها المركز البيلاروسي لرعاية الأطفال التابع لوزارة التعليم للأطفال السوريين من أبناء وبنات الشهداء وغيرهم.

ووصف وزير التعليم في بيلاروس العلاقات التي تربط البلدين بالأخوية والتاريخية والدافئة مؤكداً أهمية استحقاق الانتخابات الرئاسية المرتقبة في مواجهة مختلف أشكال التدخل الخارجي والضغوط التي تتعرض لها سورية والتي تشبه ما تتعرض له بيلاروس من ضغوط ومحاولات تدخل خارجي في شؤونها الداخلية ما يوجب على البلدين الصديقين التعاون والوقوف معاً صفاً واحداً.

وأبدى الوزير كاربينكو رغبة بلاده بتعزيز العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات وبشكل خاص في مجال التعليم العالي والتعاون بين جامعات البلدين مؤكداً بأن بيلاروس مستمرة في مبادرتها باستقبال الأطفال السوريين في المعسكرات الترفيهية إلى جانب المساعدات الإنسانية التي تقدمها تجسيداً لعلاقات الصداقة المتينة بين البلدين الصديقين.

بدوره تحدث السفير العمراني عن متانة العلاقات بين البلدين والتحديات المتشابهة التي تواجههما وفي مقدمتها الضغوط والتدخل الخارجي في شؤونهما الداخلية مؤكداً حرص سورية على تفعيل التعاون الثنائي مع جمهورية بيلاروس وفتح آفاق جديدة له في كل المجالات بما يعود بالنفع والخير على الشعبين الصديقين ومقدماً التهنئة للشعب البيلاروسي الصديق بمناسبة حلول عيد النصر.

وأعرب السفير العمراني عن شكر الجانب السوري لاستمرار المبادرة الإنسانية لجمهورية بيلاروس بإقامة المعسكرات للأطفال السوريين الذين عانوا خلال السنوات الماضية من الحرب الإرهابية على سورية مشيراً إلى أهمية تفعيل بنود اتفاق التعاون الموقع بين البلدين في مجال التعليم العالي والدراسات العليا بما يعود بالفائدة على الجانبين.

«سانا»