تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

ويتوقع اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع فرصة لزخات متفرقة من المطر فوق المناطق الشمالية الشرقية وسديمياً على المناطق الشرقية والبادية وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة أحياناً بينما تكون غربية إلى جنوبية غربية في المناطق الساحلية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية .

وتميل درجات الحرارة للارتفاع غداً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية ويكون الجو حاراً وصحواً بشكل عام وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة أيام: