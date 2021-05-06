أكاديميون بالسويداء: المشاركة بالانتخابات الرئاسية تعكس إرادة الشعب وحقه في الاختيار

يتطلع العديد من الأكاديميين في فرع جامعة دمشق بالسويداء للمشاركة الواسعة بالانتخابات الرئاسية في السادس والعشرين من الشهر الجاري لاختيار المرشح القادر على قيادة سورية إلى بر الأمان والنهوض بها.

مراسل “سانا” بالسويداء رصد آراء بعض الأكاديميين في عدد من الكليات حيث أكد عضو الهيئة التدريسية الدكتور مرسل مرشد أستاذ علم النفس في قسم الإرشاد النفسي بكلية التربية الثانية أن الشعب السوري متمسك بمبادئه وواجباته في جميع الظروف ومشاركته في هذا الاستحقاق تعكس إرادته وحقه بالاختيار.

وفي كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية لفت عضو الهيئة التدريسية الدكتور المهندس غسان مدلل أستاذ مادة التكييف والتبريد إلى أن إجراء الاستحقاق الانتخابي رغم محاولة أعداء سورية عرقلته رسالة للعالم بأن سورية صامدة مهما تآمرت عليها قوى العدوان وأن الشعب السوري سينهض ليعيد بناء ما دمره الإرهاب واختيار من يلبي تطلعاته.

وأشار الدكتور أكرم مذكور عضو الهيئة التدريسية في الكلية أستاذ مادة الرياضيات ولغات البرمجة إلى أن إجراء الاستحقاق الدستوري دليل على أن بلدنا يتعافى مما مر به من خطوب داعيا إلى المشاركة على أوسع نطاق في العملية الانتخابية لتكون رسالة واضحة للخارج.

الدكتور صقر الغضبان عضو الهيئة التدريسية بكليتي الزراعة والميكانيك أستاذ مادة الآلات الزراعية والطاقات المتجددة لفت إلى أن الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي يقره الشعب السوري ويؤكد حقه في اختيار قيادته وتقرير مستقبل بلاده ومصيره دون أي تدخل خارجي.

وفي كلية الفنون الجميلة الثانية في السويداء رأت عضو الهيئة التدريسية الدكتورة سونيا علم الدين الأستاذة في قسم الغرافيك والملتيميديا أن الاستحقاق الرئاسي يأتي تتويجاً واستكمالاً لانتصارات الجيش العربي السوري وتعبيراً عن تطلع السوريين لتطوير بلدهم مع المرشح الأنسب.

ورأى رئيس شؤون الطلاب في الكلية بسام كبول أن إجراء الاستحقاق الرئاسي في هذه المرحلة ضرورة قانونية ودستورية لا يمكن التراخي أو التأجيل فيه منعا لحدوث فراغ دستوري وصون وحدة سورية ومؤسساتها معتبراً أن المشاركة في الانتخابات المقبلة من أبسط قواعد الوفاء للوطن.

الدكتور حسين مقلد الأستاذ في كلية العلوم السياسية أكد أهمية المشاركة الواسعة في الانتخابات لتكون انطلاقة بعد السنوات الصعبة والحرب التي مرت على الشعب السوري نحو إصلاح البنى التحتية والنهوض بالاقتصاد الوطني وتحسين المستوى المعيشي والخدمي ومواجهة الحصار.