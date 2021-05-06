الوحدة يجدد فوزه على الأشرفية بكأس الجمهورية لسلة السيدات

حاتم شحادة

جددت سيدات الوحدة فوزهن على سيدات الأشرفية بنتيجة 63-34 في اللقاء الذي أقيم في صالة الفيحاء بدمشق ضمن إياب الدور الأول من مسابقة كأس الجمهورية بكرة السلة للسيدات.

وفرضت سيدات البرتقالي هيمنتهن على كافة أرباع اللقاء والتي جاءت على الشكل التالي: (8-7)-(19-16)-(20-3)-(16-8).

وكانت سيدات الوحدة تغلبن في مباراة الذهاب بنتيجة 65-54. وسيلتقي الوحدة مع الفائز من لقاء الثورة والمحافظة الذي سيجري في الـ 20 من الشهر الجاري.

وفي لقاء آخر من الدور ذاته تغلبت سيدات قاسيون على ضيفاتهن سيدات العروبة بنتيجة 73-42 مع العلم أن لقاء الإياب سيقام يوم السبت القادم في حلب.

وتستكمل مباريات هذا الدور يوم غدٍ الجمعة فتلتقي، سيدات تشرين مع سيدات الحرية في حلب في مباراة الإياب في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر ، حيث انتهى لقاء الذهاب بفوز الحرية بنتيجة 51-48 .

كما تلتقي سيدات الساحل مع سيدات الفيحاء في طرطوس في الساعة الثالثة بعد الظهر ، علماً أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الساحل بنتيجة 54-46.