السيد نصر الله: مستقبل المنطقة يصنعه محور المقاومة

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن مستقبل المنطقة يصنعه محور المقاومة الثابت الذي تجاوز أخطر مرحلة استهدفت وجوده في المنطقة.

ونقلت “سانا” عن السيد نصر الله قوله في كلمة له في فعالية “المنبر الموحد” بمناسبة إحياء يوم القدس العالمي اليوم نقلتها قناة المنار أنه يقف اليوم خلف الشعب الفلسطيني وقضيته محور مقاومة جاد وصادق وحقيقي لافتاً إلى تداعي وارتباك المحاور الأخرى المعادية له.

وقال الأمين العام لحزب الله: “في الوقت الذي نشهد فيه ثبات وصلابة محور المقاومة رغم كل المخاطر والصعوبات والحروب العسكرية والأمنية والاقتصادية والتجويع والحصار والتزوير والتحريض والكذب والحروب النفسية ومئات وسائل الإعلام والجيوش الإلكترونية يخرج هذا المحور قوياً بينما تتداعى المحاور التي تقود تلك الحروب”.

وشدد السيد نصر الله على التزام المقاومة وإيمانها وتمسكها بمسؤولياتها تجاه القضية الفلسطينية منوهاً بهبة القدس في الأسابيع الماضية التي أظهرت حضور شباب القدس البواسل في الميدان ومواجهتهم آلة البطش الإسرائيلية.

ولفت السيد نصر الله إلى أن الأزمات الاجتماعية والسياسية والأخلاقية تنهش كيان الاحتلال وبدأت تظهر على السطح بشكل واضح وجلي الأمر الذي انعكس في تصريحات خبرائه موكداً أن كيان الاحتلال لا مستقبل له وإلى زوال ومطالباً الإسرائيليين بإنهاء احتلالهم الأراضي العربية وإعادتها إلى أصحابها.

واعتبر السيد نصر الله أن هبة القدس وتفاعل جميع الفلسطينيين معها من العوامل الإيجابية التي تتزامن مع مناسبة إحياء يوم القدس العالمي مشيراً إلى أن الفلسطينيين يؤكدون بذلك تمسكهم بحقوقهم وعدم تخليهم عن أي منها وإفشال ما تسمى “صفقة القرن”.