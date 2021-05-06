الهلال الأحمر ينفذ حملة تعقيم كاملة لمراكز الإقامة المؤقتة في الحسكة

نفذ فرع الهلال الأحمر العربي السوري في الحسكة حملة لتعقيم مراكز الإقامة المؤقتة التي تضم مئات الوافدين من أهالي رأس العين الذين تم تهجيرهم جراء العدوان التركي واستيلاء مرتزقته على أملاكهم.

وفي تصريح لمراسل «سانا» بين رئيس فرع المنظمة علي منصور أن حملة التعقيم شملت 45 مركزا للإقامة المؤقتة في المحافظة حيث تم تعقيم المراكز بشكل كامل حرصاً على الأهالي وحمايتهم وضمان سلامتهم وخلق بيئة صحية مناسبة في المراكز والإسهام بالحد من انتشار فايروس كورونا.

وأضاف منصور أن حملة التعقيم رافقتها حملة توعية للوافدين ضمن المراكز لاتباع الطرق الصحية المناسبة للوقاية من المرض والتركيز على موضوع التباعد المكاني والإبلاغ عن الحالات المشتبه بها والالتزام بكل التعليمات لضمان السلامة العامة والإسهام في التصدي لانتشار الفايروس.

وفي سياق متصل ينفذ متطوعو فرع الهلال الأحمر العربي السوري جلسات توعية دورية للوقاية من الإصابة بفايروس كورونا وذلك في مراكز الخدمات المجتمعية بمركز شتو والمستوصفات ومراكز الإيواء وبمشاركة من كل الفئات العمرية.