العراق يجدّد التأكيد على وجوب انسحاب القوات الأجنبية من أراضيه

جدد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي التأكيد على وجوب انسحاب القوات الأجنبية من العراق.

ونقل موقع السومرية نيوز عن الأعرجي قوله خلال لقائه اليوم في بغداد رئيس أركان حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأدميرال يواكيم رول: إن انسحاب القوات الأجنبية القتالية من العراق يساعد على استقرار وتعزيز أمنه، مضيفاً أن العراق لا يحتاج إلى أي قوة قتالية.

وكان الأعرجي أكد الشهر الماضي وجوب انسحاب القوات المقاتلة ضمن (التحالف الدولي) الذي تقوده الولايات المتحدة من العراق.

يذكر أن مجلس النواب العراقي صوت العام الماضي بأغلبية مطلقة على قرار يلزم الحكومة العراقية بإنهاء الوجود الأجنبي في البلاد بعد الجرائم الأمريكية على الأراضي العراقية.