غداً .. الحرارة إلى انخفاض والجو بين الصحو والغائم جزئياً

ونقلت «سانا» عن المديرية العامة للأرصاد الجوية توقعها في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات ربيعية من المطر فوق بعض المناطق الشمالية والجزيرة مساء وسديمياً على المناطق الشرقية والبادية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تثير الغبار في بعض المناطق الداخلية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…