غداً .. الحرارة إلى انخفاض والجو بين الصحو والغائم جزئياً
توالي درجات الحرارة انخفاضها مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية مع استمرار تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي مترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.
ونقلت «سانا» عن المديرية العامة للأرصاد الجوية توقعها في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات ربيعية من المطر فوق بعض المناطق الشمالية والجزيرة مساء وسديمياً على المناطق الشرقية والبادية.
وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تثير الغبار في بعض المناطق الداخلية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
درجات الحرارة المتوقعة…
|منطقة دمشق
|31/16
|المنطقة الجنوبية
|30/15
|المرتفعات الجبلية
|24/10
|المنطقة الوسطى
|29/15
|المنطقة الساحلية
|24/16
|المنطقة الشمالية
|30/15
|منطقة الجزيرة
|32/17
|المنطقة الشرقية
|34/19
|منطقة البادية
|33/ 18