«الزراعة» و«أكساد» تتفقان على إقامة ورشة عمل حول التأثيرات المناخية

غيداء حسن

التحضير لورشة عمل حول مواجهة التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعي في سورية كان محور اجتماع وزير الزراعة المهندس حسان قطنا اليوم مع مدير أكساد الدكتور نصر الدين العبيد، ثمّن خلاله الوزير قطنا مشاركة “أكساد” بفعالية كبيرة في الملتقى الزراعي “تحديات وفرص”. كما قدم شرحاً علمياً عن الواقع الزراعي الحالي في سورية، والصعوبات التي تعترضه ضمن ظروف التغيرات المناخية والجفاف الذي يضرب المنطقة، الأمر الذي يستدعي وضع خطط علمية وفنية واضحة لمواجهة التغيرات المناخية، و أن تكون مستقبلية اقتصادية وبيئية وتنموية، بالتشارك مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية لتقديم الدعم الفني والخبرة اللازمة، ووضع نظام إنذار مبكر، يمكن من خلاله تحديد وسائل وأساليب التعامل مع الجفاف والآثار السلبية للتغيرات المناخية.

ووضع الوزير قطنا عدداً من الرؤى والوسائل والأساليب التي من الممكن أن تساعد في التصدي لتلك الظواهر الطبيعية، مثل تعديل موعد الزراعة وأساليب التسميد واختيار الأصناف المناسبة والمعاملات اللازمة والتعرف على الأمراض التي من المتوقع أن تصيب الزراعات.

بدوره الدكتور العبيد أعرب عن استعداد المركز العربي لوضع كل إمكاناته الفنية والعلمية تحت تصرف وزارة الزراعة لتحقيق الأهداف المشتركة، ولاسيما أن لدى أكساد خبرة متميزة وواسعة في مجالات التكيف مع التغيرات المناخية ومواجهة الجفاف ومكافحة التصحر، واستنباط السلالات والأصناف النباتية للتأقلم مع المناطق الجافة وشبه الجافة، وتنمية وتطوير الثروة الحيوانية ضمن الظروف المناخية السلبية في المناطق الجافة، كذلك التجربة الغنية لـ«أكساد» في مجال حصاد مياه الأمطار.

وأوضح الدكتور العبيد أن «أكساد» استطاع بالتعاون مع المنظمات ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية تبني نظام الزراعة الحافظة وعمل على نشره في المنطقة العربية والتوسع في نشر الزراعة الحافظة في سورية بالتعاون والشراكة الفعالة مع مركز البحوث الزراعية، و ما نسعى إليه اليوم من خلال التحضير لتنظيم ورشة عمل مشتركة حول «أثر التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها السلبية على القطاع الزراعي»، وعقدها في المنطقة الوسطى – محافظة حماة، على أن يتم عقد سلسلة من الندوات وورشات العمل العلمية حول أثر التغيرات المناخية على القطاع الزراعي، وطرق التكيف معها، وعرض الأساليب والوسائل المناسبة لذلك، واستنباط النتائج والحلول.