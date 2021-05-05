زراعة ريف دمشق: مجموعات جراد صغيرة في القدم وداريا الشرقية وتسجل أضراراً بسيطة

تتابع مديرية زراعة ريف دمشق أعمال رصد ومكافحة الجراد الصحراوي وتستمر فرق التحري بالتعاون مع فلاحي المناطق الزراعية بعملها على مدار الساعة للتدخل عند مشاهدة أي مجموعات جديدة.

ونقلت «سانا» عن مدير زراعة ريف دمشق المهندس عرفان زيادة إشارته إلى قيام الفلاحين بمكافحات محلية لمجموعات متفرقة صغيرة على مستوى الحقول في عدد من المناطق أمس لافتاً إلى أنه بعد القيام بجولة ميدانية على مناطق “اللوان والقدم وكفرسوسة وداريا الشرقية” تبين الحصول على نتائج جيدة عقب رش الجراد بالمبيدات الحشرية حيث تجاوزت نسبة موت الجراد فيها 80 بالمئة إلى جانب وجود أضرار بسيطة على النباتات حديثة النمو ومنها الخضراوات.

وبين زيادة أنه تمت ملاحظة وجود مجموعات متفرقة من الجراد بمناطق القدم وداريا الشرقية وباشرت فرق المكافحة صباحاً بالرش المركز للتجمعات فور تبليغها بوجودها.