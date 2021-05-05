الأسيران سواركة والريماوي يواصلان إضرابهما عن الطعام احتجاجاً على جرائم الاحتلال

يواصل اسيران فلسطينيان إضرابهما المفتوح عن الطعام احتجاجا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحقهما.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان أوردته وكالة «وفا» اليوم أن الأسير عماد سواركة 37 عاما من مدينة أريحا المضرب عن الطعام لليوم الـ 49 على التوالي يواجه وضعاً صحياً صعباً والأسير علاء الريماوي 43 عاما من مدينة رام الله المضرب لليوم الخامس عشر يعاني أوجاعاً حادة في أنحاء جسده ونوبات فقدان للوعي المتكرر.

وطالب النادي المؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى والإفراج عنهم.

ويواجه نحو 4600 أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال ظروف اعتقال قاسية بينهم 550 أسيراً بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل.

«سانا»