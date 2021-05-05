هلع وخوف في قمة «السبع» بعد تسجيل إصابات بكورونا

عزل أعضاء الوفد الهندي المشارك في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع المنعقدة في لندن أنفسهم اليوم بعد التأكد من إصابة اثنين منهم بفيروس كورونا.

ونقلت «رويترز» عن مسؤول في الحكومة البريطانية لم تكشف هويته قوله «نتائج فحوص اثنين من أعضاء الوفد الهندي جاءت إيجابية لذلك عزل الوفد نفسه بشكل كامل»، مشيراً إلى ان مجموعة صارمة من إجراءات مكافحة كورونا فرضت بهدف إكمال عقد القمة.

إلى ذلك أعلن وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيان جايشانكار أنه سيشارك في الاجتماعات عن بعد بانتظار ظهور نتيجة فحصه.

وتجاوزت الإصابات بفيروس كورونا في الهند حاجز الـ 20 مليون إصابة أمس وفق أحدث الاحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة مع إعلان بعض الولايات عن نقص حاد بإمدادات الأوكسجين.

«سان»ا