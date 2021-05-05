ألف طن من بذار البطاطا إنتاج «إكثار البذار» في السويداء

السويداء - طلال الكفيري

يبدو أن الظروف الجوية كقلة الهاطل المطري خلال الأشهر الماضية والمترافق بارتفاع درجة الحرارة لم تؤثر على المشروع الوطني لإكثار بذار البطاطا في السويداء.

إذ أشار مدير فرع مؤسسة إكثار البذار في السويداء المهندس وائل الطويل إلى أن إنتاج المشروع الوطني لإكثار بذار البطاطا هذا الموسم في السويداء يبلغ نحو ألف طن، وكان إنتاج هذه الكمية من بذار البطاطا من الحقول المكشوفة الممتدة على مساحة ٢٩٠ دونماً والمزروعة في قريتي الهيات والمتونة, نحو ٩٠٠ طن من بذار «إيليت» حيث سيتم توزيعها الموسم القادم على المزارعين لتلبية احتياجاتهم من بذار البطاطا بأسعار مناسبة، وذلك للعروتين الخريفية والربيعية.

لافتاً إلى أنّ إنتاج البيوت الشبكية البالغ عددها ١١٣ بيتاً، والتي تم إحداثها في قرية الخالدية بالريف الشمالي من المحافظة، يبلغ نحو ١٠٠ طن من بذار البطاطا «سوبر إيليت» بهدف زراعتها الموسم القادم ضمن الشبكة المغطاة ضمن المشروع مع تأمين جزء آخر منها للتعاقد مع مزارعين لزراعة حقول مكشوفة.

ويشار إلى أن المشروع الوطني لإكثار بذار البطاطا في السويداء انطلق عام ٢٠١٨ حيث كانت البداية زراعة ٥٠ بيتاً شبكياً في قرية الصورة الكبيرة.