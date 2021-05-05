وفاة 93 ألف شخص حول العالم بكورونا في أسبوع

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم أن أكثر من 93 ألف شخص توفوا بسبب فيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي بزيادة تقدر بـ 6 بالمئة عن الأسبوع السابق.

وأفادت المنظمة في النشرة الوبائية الأسبوعية بأن عدد المصابين خلال الأسبوع الماضي زاد بأكثر من 7ر5 ملايين وهي نفس حصيلة الأسبوع السابق له تقريباً موضحة أن تفشي وباء كورونا حول العالم لا يزال عند أعلى مستوى للأسبوع الثاني على التوالي منذ بداية تفشي الفيروس.

وأشارت المنظمة إلى أن منطقة جنوب شرق آسيا التي تضم الهند سجلت زيادة ملحوظة بنسبة 19 بالمئة بينما انخفض معدل الإصابة في أوروبا بنسبة 22 بالمئة وفي إفريقيا بنسبة 15 بالمئة وفي شرق البحر الأبيض المتوسط بنسبة 14 بالمئة وفي أمريكا الشمالية والجنوبية بنسبة 5 بالمئة.

وارتفع معدل الوفيات بشكل كبير في جنوب شرق آسيا بنسبة 48 بالمئة لكنه انخفض في إفريقيا بنسبة 13 بالمئة وأوروبا بنسبة 12 بالمئة وغرب المحيط الهادئ بنسبة 3 بالمئة.

من جهتها أفادت جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 9ر153 مليون إصابة وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 2ر3 ملايين.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ578407 وفيات فيما بلغ إجمالي الإصابات فيها 32510922 إصابة تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ411588 وفاة وإجمالي إصابات يبلغ 14856888.

وفي المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 222408 وإجمالي إصابات 20282833 فيما تأتي المكسيك في المرتبة الرابعة من حيث عدد الوفيات بـ 217740 وإجمالي إصابات 2352964.

وتتضمن لائحة الدول العشر الأعلى بعدد الوفيات والإصابات عدة دول أوروبية هي بريطانيا وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا.

«سانا»