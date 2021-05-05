الحرارة تميل للانخفاض

تميل درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

ونقلت «سانا» عن المديرية العامة للأرصاد الجوية توقعها في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط بعد الظهر والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوالي درجات الحرارة غداً انخفاضها مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات ربيعية من المطر فوق بعض المناطق الشمالية والجزيرة مساء.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…