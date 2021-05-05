الهند تخصص7ر6 مليار دولار للشركات العاملة في مجال الصحة لمواجهة كورونا

أعلن البنك المركزي الهندي اليوم تخصيص مبلغ قدره 7ر6 مليارات دولار كتمويل رخيص للشركات العاملة في مجال الصحة لمواجهة التفشي الواسع لفيروس كورونا.

ونقلت وكالة «الصحافة الفرنسية»عن حاكم البنك شاكتيكانتا داس قوله إن «القروض الميسرة ستكون متاحة حتى الـ 13 من آذار من العام المقبل للشركات العاملة في مجال الأدوية والصحة»، مشيراً إلى أن الإجراءات الجديدة تهدف لتحسين الرعاية الصحية الطارئة في وقت تشتكي المستشفيات من نقص خطير في الأوكسجين والأسرة واللقاحات.

وواجهت الهند التي تعتبر ثالث أكبر قوة اقتصادية في آسيا تباطؤاً اقتصادياً قبل الوباء لكن تراجع النشاط الاقتصادي العالمي جراء الفيروس وفرضها تدابير إغلاق كانت بين الأكثر تشدداً في العالم شكلا ضربة موجعة لاقتصاد البلاد.

وتجاوزت الإصابات بفيروس كورونا في الهند حاجز الـ 20 مليون إصابة أمس وفق أحدث الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة مع إعلان بعض الولايات عن نقص حاد بإمدادات الأوكسجين.

وسجل عدد قياسي من الوفيات بلغ 3780 وفاة و382 ألف إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

«سانا»